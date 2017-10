Přídavná 20Mpix kamerka DxO One bude brzy dostupná pro každý Android s USB-C

Francouzská společnost DxO se již více než 10 let zabývá profesionálním testováním kvality čipů fotoaparátů a smartphonů (DxOMark). Společnost však již necelé dva roky nabízí také vlastní „externí“ fotoaparát DxO One, který přes Lightning konektor připojíte k libovolnému iPhonu. Jeho displej pak slouží jako hledáček pro fotoaparát, který je podstatně kvalitnější než ten, který najdete v iPhonu. Brzy se má tento „gadget“ dostat i na platformu Android.

Fotoaparát bude brzy k dispozici v rámci Early Access Beta programu, do kterého se můžete již nyní nezávazně zaregistrovat. Potřebujete jen vlastnit telefon s Androidem, který má konektor USB-C. Brzy by se měla na Google Play objevit i fotoaplikace DxO One Android Camera, která je pro focení s přídavným fotoaparátem potřeba. Dostupnost kamerky DxO One a další detaily zveřejní výrobce 2. listopadu.

Zatím poslední SW přídavky dostala kamerka DXO One koncem loňského roku:

Samotná externí kamera má rozměry 68 × 49 × 26 mm a váží 108 gramů. O pořizování kvalitních snímků se stará 1" CMOS BSI snímač od Sony (f/1.8). V rámci fotoaplikace čekejte manuální nastavení expozice, výběr ISO, HDR a další. Kamerku můžete po připojení k telefonu otáčet o +/- 60 stupňů, v útrobách je umístěna samostatná 750mAh baterie, ke které je nově k dispozici i rozšiřující Battery Pack. Dalším novým příslušenstvím pro DxO One je držák pro pohodlné pořízování selfie.

Kameru DxO One lze pořídit na e-shopu výrobce za 499 dolarů (11 tisíc Kč), bohužel, e-shop je k dispozici jen v USA a ve vybraných zemích v Evropě, mezi které ČR nepatří. Na druhou stranu, není lepší místo přídavného foťáku k mobilu pořídit rovnou větší a kvalitnější CSC nebo zrcadlovku?

Zdroj DxO