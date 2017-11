Problémy iPhonu X se vrší. Nejvíce průšvihů se týká displeje, ale zlobí i GPS

iPhone X se rozeběhl mezi první tisíce natěšených uživatelů a někteří z nich reportují problémy. Nejhorší je to pravděpodobně s OLED panelem. Dodává jej konkurenční Samsung, ale je absurdní domnívat se, že jde o nějakou sabotáž (i takové myšlenky se totiž objevily). Problém bude spíše v tom, že je displej přece jen v několika směrech pokrokový a technologie patrně ještě není dostatečně vyzkoušená, výrobní proces zaběhnutý.

Problémy vykrojeného displeje:

V nízkých teplotách nereaguje na dotyk. V některých panelech se objevují bubliny. Na některých displejích se objevují zelené čáry. Displej má nekonzistentní povrchovou úpravu. Ve spodní polovině se více drží otisky prstů a je obtížnější je odstranit. Podle DisplayMate má iPhone X nejlepší displej současnosti, ale někteří reální uživatelé si ztěžují na občasné podivné chování barev a vznikající barevné stíny, „duchy“.

Některé problémy pravděpodobně vyřeší softwarový update (dotyková vrstva nefunguje v chladu), ale v jiných případech jde o hardware, a tam už to bude s nápravou složitější (a pro Apple dražší).

Dalším „hitem“ diskuzních fór je špatně fungující GPS. Lidé popisují špatně lokalizovanou polohu, ale ještě hůř vypadají stavy, kdy telefon vykazuje rychlý pohyb srovnatelný s jízdou autem. Přitom stojí na místě...

Apple se situaci snaží řešit výměnou telefonů, ale problémy se opakují. Poslední informace říkají, že má jít o bug, který napraví aktualizace iOS 11.2.

V případě displeje i GPS chybí informace, jakého procenta přístrojů se ten který problém týká, a tak až budoucnost ukáže, jestli jde o ojedinělé chyby, nebo plošné problémy. Podobně to bylo s pukajícím iPhonem 8/8 Plus. Ze začátku to vypadalo na obří kauzu, ale v posledních týdnech jako by bylo ticho po pěšině.

