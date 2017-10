Prototyp bezrámečkového smartphonu vyřešil ztrátu horní lišty elegantně

Pokud bychom u letošních smartphonů hledali jeden univerzální spojovací prvek, zřejmě by jím byl přechod na „bezrámečkové“ displeje. Slovo záměrně dáváme do uvozovek, protože takto označené displeje bývají často diskutabilní. Displejové panely totiž rámečky stále mají, a ty boční jsou na tiskových fotografiích častokrát tenčí než ve skutečnosti...

Nebudeme ale zabíhat do detailů. Podstatné je to, že i „bezrámečkové“ displeje kolem sebe mají určitý potřebný prostor, a to zejména na horní hraně, kde je odjakživa umístěn reproduktor a také důležitá čidla telefonu, zejména to pro detekci přiblížení tváře k displeji. Řada bezrámečkových smartphonů má navíc pod displejem vyčleněn široký prostor pro ovladače telefonu.

Na Twitteru se před pár dny objevilo video prototypu, které ukazuje konstrukci, která může do budoucna vyšlapat cestu opravdovým displejům bez jakýchkoliv rámečků. Prototyp čínského výrobce Oono využívá výsuvného mechanismu. Jakmile budete vytáčet nebo přijímat hovor, stačí displej palcem nepatrně posunout dolů. Zobrazovací panel z těla telefonu povyjede, přičemž nad displejem se odhalí pruh se snímači a reproduktorem. Ve vysunuté části displeje se navíc na zadní straně zpřístupní mikrofon.

Pretty interesting and convenient way to achieve real bezel-less smartphones design... https://t.co/QfW8YMuSPJ pic.twitter.com/x5mfyVOl8L — Steve H. (@OnLeaks) October 13, 2017

Vypadá to až geniálně jednoduše, co říkáte? Dočkáme se u smartphonů návratu výsuvného mechanismu? Využijí jej výrobci v honbě za tím „nejbezrámečkovatějším“ smartphonem?

