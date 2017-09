Svět se hádá o úžasnosti/nanicovatosti iPhonu X, vývojáři zatím pilně pracují a jeden český přišel s moc pěkným nápadem, jak se vyrovnat s výřezem v displeji a tedy UI aplikací. Luboš Volkov vrhnul na twitter dva GIFy, které ukazují, jak proměnit nevýhodu ve trumf. Nejde o kompletní aplikace, ale spíše nápady...

I was exploring some other design ideas for #iPhoneX notch. 📲🤗 pic.twitter.com/eDehAZCOYz

I was working on this idea of blending app design with the #iPhoneX notch. 📲🤗 pic.twitter.com/lj2AhxWNeE