Sony skončí s OmniBalance. Očekávaná designová revoluce se uskuteční příští rok

Pokud něco souhrnně charakterizuje smartphony značky Sony, tak je to již několik let stejný vzhled pod hlavičkou OmniBalance. V letošním roce sice dostal vzhled Sony lehce upravenou verzi „Loop Surface“, ovšem to, na co jsme byli u Sony zvyklí již z dřívějška (v dobrém i ve zlém), zůstalo ve velké míře nezměněno.

Jistě, vzhled smartphonů od Sony se poměrně dost odlišný od ostatních výrobců, stavět na něm však několik let po sobě, to už trochu hazarduje s loajalitou uživatelů. Někteří z nich sice chtějí stále používat podobně vypadající smartphony, na druhou stranu odlišit vlajkové modely z různých let už pro někoho může být dost velký problém. A o současném „bezrámečkovém“ trendu ani nemluvě...

Podle internetových spekulací nasadí Sony nový design „Mirai“ již příští rok, první dvě novinky budou uvedeny na veletrhu MWC 2018 v Barceloně. O změně vzhledu smartphonů Sony se sice spekulovalo již v červenci, přičemž nový design se měl ukázat již na letošním veletrhu IFA. Nakonec bychom se kýžené designové změny měli dočkat příští rok. Design „Mirai“ má být postaven na bezrámečkovém displeji, ovšem vše jsou zatím ničím nepotvrzené spekulace.

Bude Sony Xperia XZ1 posledním modelem s designem „Loop Surface“?

Zdroj Esato