Super Mario Run překonal 200 milionů stažení. Ziskovost je však minimální

Vývojáři mobilních her chtějí, aby jejich hry byly stahovány po milionech, a aby současně vydělaly velký balík peněz. Řada analýz navíc prokázala, že mobilní uživatelé nejsou tolik nároční na kvalitu her, ze které platí. Některé „nedodělané“ mobilní hry by si tak na jiných platformách „ani neškrtly“. I proto se v mobilní sféře často objevují „freemium“ hry založené na mikrotransakcích, které jsou „vždy a všude“ rychle k dispozici.

Nintendo loni v listopadu uvedlo na platformu iOS hru Super Mario Run, jenž staví na legendární postavičce Super Maria, který se v herním světě objevuje již více než 30 let. V březnu se hra dostala i na platformu Android. Již tehdy si však Nintendo „stěžovalo“, že by hra mohla vydělávat daleko více. Pokud budeme vycházet z údajů za letošní první čtvrtletí, provedlo nákup v aplikaci jen něco málo přes 5 % hráčů. Připomeňme, že hra vám zdarma zpřístupní jen pár úrovní, celý příběh si odemknete jednorázovou platbou v hodnotě 270 Kč.

Nintendo ve svých finančních výsledcích uvedlo, že hra na Androidu a iOS dohromady registruje přes 200 milionů stažení, a i přesto, že jsou čísla skutečně zajímavá, se hra podle vyjádření společnosti „nedostala k akceptovatelnému bodu ziskovosti“. Spoustu hráčů totiž odradí nutná platba, bez které je hra prakticky dále nehratelná.

V březnu jsme si Super Mario Run zahráli i na Androidu:

O nevhodně zvoleném systému zpoplatnění Super Maria svědčí další hra Nintenda, Emblem Heroes, která je díky mikrotransakcím výrazně ziskovější. A velké finanční úspěchy se očekávají i od hry Animal Crossing: Pocket Camp, která na Android a iOS dorazí v průběhu listopadu. Nintendo se z „neúspěchu“ Super Mario Run, zdá se, poučilo. Nová hra bude jako free-to-play s in-game nákupy, které budou zahrnovat kosmetické doplňky a také zrychlení některých herních akcí.

Zdroj Nintendo