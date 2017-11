T-Mobile spouští službu StreamOn. Za 199 Kč měsíčně se do FUP nebude počítat vybraná hudba a video

T-Mobile se po vzoru Vodafonu a jeho pasů taktéž vydal balancovat na hranu síťové neutrality a představuje službu StreamOn, po jejíž aktivaci se nebudou do běžného datového FUP limitu počítat data přenesená privilegovanými aplikacemi. Na rozdíl od Vodafonu T-Mobile zvýhodňuje pouze vybrané služby na video a hudbu, nikoli komunikační messengery nebo sociální sítě. Zaváděcí cena StreamOn je 199 Kč, od února 2018 se má zvýšit na 249 Kč měsíčně.

StreamOn je k dispozici pro zákazníky s hlasovými tarify, jež obsahují data v ceně paušálu, a pro zákazníky s předplacenou kartou Twist, kteří mají aktivní jeden z aktuálně nabízených měsíčních datových balíčků Twist Internet na měsíc. Chvályhodné je, že T-Mobile by neměl rychlost datování nebo jiné parametry přenosu v rámci StreamOn nijak uměle omezovat – budou se řídit parametry hlavního datového tarifu. Službu lze využívat za stejných podmínek u nás i v zemích EU.

Pozor na automatickou obnovu balíčku

T-Mobile uvádí, že služba je vhodná například pro zákazníky, kteří rádi sledují pořady Martina Veselovského. Co když ale někdo raději sleduje pořady Jana Krause, Kateřiny Brožové, Ellen DeGeneres, nebo úplně někoho jiného? A to už je ono zmiňované znásilňování síťové neutrality. Ačkoli vysílací subjekty mají možnost se se svými aplikacemi do služby StreamOn „po splnění podmínek spolupráce“ přihlásit, volný přístup to zkrátka není, nehledě na fakt, že nejvíce obsahu se stále konzumuje přímo v internetovém prohlížeči. A přesně takto internet (ani ten mobilní) fungovat nemá.

Zákazníci si mohou službu aktivovat v samoobsluze Můj T-Mobile, nebo zasláním kódu STREAMON A na číslo 4603. Po uplynutí zúčtovacího období, respektive 30 dnů u zákazníků s Twistem, se balíček automaticky obnoví. Pokud zákazník dosáhne datového limitu určeného pro svůj tarif a datové služby již nemůže využívat, nebo může tyto služby využívat pouze zpomalenou rychlostí, platí stejné omezení také pro službu StreamOn.