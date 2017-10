Také Honor se sveze na bezrámečkové vlně. Chce trumfnout konkurenci

S pondělní premiérou Huawei Mate 10 to pro letošek neskončí, ještě jednu zajímavou novinku ukáže dceřiný Honor. Stane se tak na tiskové konferenci 5. prosince v Londýně a podle teaseru se Honor sveze na vlně bezrámečkových smartphonů. Grafika naznačuje dvojitý fotoaparát a integraci umělé inteligence (tedy procesor Kirin 970). Jakékoliv další podrobnosti však chybí.

Silueta na pozvánce vypadá působivě, ale na kolik odpovídá skutečnému produktu? Předvánoční premiéry jsou pro Honor už tradiční, většinou nejde o produkty, které by se měly dostat na trh ještě ten stejný rok, spíše jde o koncepty, které se dívají dále do budoucnosti. Loni to byl Honor Magic.

Co vlastně je „umělá inteligence v mobilu“?

Via GSM Arena