Takhle vypadá platba pomocí Android Pay. Jednodušší už to nebude

Už od rána víte, jak přidat platební kartu do Android Pay, teď vám ukážeme, jak se platí. Prioritou byla jednoduchost a myslím, že se to povedlo. Pokud jste někdy platili bezkontaktní kartou, zvládnete to i mobilem. Navíc je potřeba udělat pouze to, že mobil probudíte – tedy aktivujete displej zapínacím tlačítkem. Odemykat jej nemusíte.

Další rozdíl je v platbě nad 500 Kč. Zatímco v případě bezkontaktní karty zadáváte PIN na terminálu, s Android Pay odemknete mobil – ať už čtečkou otisků prstů, PINem, heslem, grafickým vzorem, nebo otiskem obličeje.

To je celé. Jdete do toho?