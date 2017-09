Tohle nebude příjemné čtení. Za jak dlouho si na iPhone X vydělá Čech a Američan?

iPhone je s námi už 10 let, což láká k ohlédnutí. Srovnávač cen Srovname.cz připravil analýzu vývoje cen iPhonů v ČR a srovnání s cenami hlavních konkurentů (v průběhu let šlo o různé modely). Zajímavě vypadá i srovnání s USA a asi tušíte, že vzhledem k nižším cenám a vyšší kupní síle to nebude hezký pohled. Kolik dní je třeba při průměrné mzdě pracovat na nákup nejlevnějšího iPhonu?

Nejmenší cenový rozdíl byl u modelu iPhone SE, který se v ČR začal v roce 2016 prodávat „jen“ o 2 874 Kč dráž než v USA. Největší cenový rozdíl byl u modelu iPhone 6S Plus, který se v ČR v roce 2015 začal prodávat o 12 424 Kč dráž než stejný model v USA.

iPhone X v 86 sekundách:

V roce 2007 stačilo na nákup iPhonu pracovat v USA dva dny, zatímco v ČR s průměrnou mzdou (20 957 Kč) bylo hypoteticky třeba pracovat 12 dní (v ČR se první iPhone 3G začal prodávat až v roce 2008). V roce 2016 si Američan s průměrnou mzdou (120 809 Kč) vydělal na nejlevnější model iPhonu za 3 dny. Proti tomu Čech s průměrnou mzdou (27 589 Kč) musel pracovat celých 20 dní.