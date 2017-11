Twitter zvyšuje délku příspěvků na dvojnásobek. Neztratí své kouzlo?

Twitter byl stvořen pro šíření krátkých sdělení, ovšem již brzy se ukázalo, že pro část uživatelů je limit 140 znaků nedostačující. Po letech naléhání spustil Twitter v září beta test, v rámci něhož u některých uživatelů dočasně zvýšil maximální délku příspěvků na 280 znaků.

Twitter testovací období vyhodnotil jaké úspěšné. I přesto, že většina příspěvků v angličtině se v rámci testování dostala pod 140 znaků, příspěvků, které by narazily na nový limit, bylo o osm procent méně, než dříve. Ukázalo se také, že uživatelé, kteří měli k dispozici 280 znaků, své příspěvky daleko méně upravovali, protože ve více znacích snáze vyjádřili svou myšlenku.

We're expanding the character limit! We want it to be easier and faster for everyone to express themselves.



More characters. More expression. More of what's happening.https://t.co/wBpYdy1K40