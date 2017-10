Týden mobilně 403: Čipsetové orgie, aneb máme klíče k budoucnosti

Dnešní Týden mobilně bude celý o čipech, procesorech a čipsetech. Že vás něco takového nezajímá? Mělo by. Jsou to klíče k budoucnosti a právě teď se dějí zásadní věci. V prvním velkém tématu si popovídáme o tom, proč má vás mobil procesor s architekturou ARM a počítač x86. První má nízkou spotřebu a postupně zvedá výkon, x86 má výkon a postupně snižuje spotřebu a právě teď jsme v době, kdy se oba světy začínají potkávat. Který z nich vyhraje. A proč to se splýváním světa mobilů a počítačů není tak slavné, jak to ještě před pár lety vypadalo?

Ve druhém velkém tématu se zastavíme nad tím, co to znamená, když se výrobci chlubí, že mají umělou inteligenci v mobilu. Zjistíte, že vlastně nejde i nic až tak zvláštního. Zato Intel vytáhl z rukávu technologii, která boří zavedená pravidla.

O „křemíku“ bude i mobilní pavlač: