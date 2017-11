Uber má dohodu s NASA a míří do oblak. Sedli byste do elektrického dronu?

Společnost Uber je dnes známa především v oblasti „alternativní“ taxislužby. V mobilní aplikaci si jednoduše objednáte nejbližší vůz smluvní přepravy, znáte cenu jízdného dopředu, která se vám stáhne z platební karty, a pak už jen stačí počkat na to, až vás auto přijede vyzvednout. Jeho ikonu vidíte na mapě, a můžete si s řidičem ještě před vyzvednutím domluvit další detaily.

Uber obsadil významné „taxikářské trhy“ po světě a míří dál, resp. výš. Společnost podepsala dohodu s NASA o vývoji nových konceptů pro projekty automatizovaného řízení dopravy, které budou sloužit pro bezpečný a efektivní provoz bezpilotních letounů v nízkých letových výškách. Uber v roce 2020 spustí ve vybraných městech v USA první ukázkové „taxi-lety“. Z mobilu si tak již za pár let budete moci objednat dopravu elektrickým letounem...

Dnes představená služba UberAIR navazuje na iniciativu Uberu s označením Elevate, která má v dlouhodobém horizontu přispět k omezení emisí skleníkových plynů. Uber již delší dobu v USA sbírá data o nejvytíženějších trasách Uberu a dálničních zácpách, a právě na tyto trasy chce jako první nasadit bezpilotní elektrická letadla s vertikálním startem a přistáváním (VTOL).



První testovací trasa UberAIR povede z letiště v Los Angeles (LAX) ke stadionu Staples Center

Pro pilotní projekt bylo vybráno letiště v Los Angeles, resp. trasa z letiště ke stadionu Staples Center. Tu letadlo s maximální rychlostí 300 km/h urazí za 27 minut, autem stejná trasy vyjde téměř na hodinu a půl. Analytici Uberu očekávají, že cena letu bude stejná jako při jízdě autem, s narůstajícím využíváním služby UberAIR má dojít k postupnému snižování cen „letenek“, které mají být v dlouhodobějším horizontu dokonce nižší, než cena za trasu projetou autem.

Omezený komerční provoz hodlá UberAIR spustit v roce 2023, tj. několik let před olympiádou v Los Angeles, která se uskuteční v roce 2028. Počítá se s tím, že v rámci konání Olympijských her má být systém plně funkční a připraven na nápor zájmu fanoušků z celého světa. Přistávací infrastruktura pro letadla dodá společnost Sandstone Properties, Uber navíc úzce spolupracuje i s výrobci letecké techniky, společnostmi Embraer, Bell Helicopter, Pipistrel, Aurora Flight Sciences a Mooney Aviation.

Jak bude vypadat cesta bezpilotním letadlem od Uberu?

Létání s UberAIR je určitě cesta na dlouhou trať, protože mu musí předcházet spousta funkčních a bezpečnostních milníků, zejména s ohledem na certifikovanou úroveň TCL4, která zahrnuje vývoj předpokladů a technologických ukázek pro rychlou, efektivní a bezpečnou vzdušnou dopravu ve městech. Nevíme sice co bude za deset let, ovšem už teď se těšíme na to, až si ve smartphonu objednáme přistavení letadla!