Ušetříme vám USB kabel. Takhle si levnou bezdrátovou nabíječku rozhodně nevyrobíte

Sociálními sítěmi koluje toto video. Je to návod na to, jak si z microUSB kabelu a materiálu v ceně asi 1 Kč postavit bezdrátovou nabíječku. Ve fyzice méně zdatní jedinci už možná stříhají starší USB kabel a motají cívky, ale vězte, že kdyby byl přenos elektrické energie takhle jednoduchý, už dávno by byla technologie integrovaná nejen v mobilech. Ale není. A ani postup zobrazený na tomto videu nefunguje, nezkoušejte to.



Hezké, že? Bohužel to není pravda. Všimněte si polohy přepínačů na předposledním screenshotu.