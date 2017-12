Už víme, co je 5G. Standard počítá i s pásmem 700 MHz

Organizace 3GPP oznámila, že má jasno v tom, na jakých frekvencích poběží 5G. Přesné specifikace mají být zveřejněny co nevidět. Například server engadget píše, že má být zahrnuto nižší frekvenční pásmo (600 až 700 MHz), střední (3,5 GHz) a vysokofrekvenční (50 GHz) spektrum.

Na standardizaci tlačili velcí američtí operátoři jako AT&T, Verizon a T-Mobile, kteří chtějí sítě 5G rozjet do dvou let, tedy v roce 2019.

NSA 5G NR specs were approved today at RAN#78. Balazs Bertenyi , RAN Chair called it “an Impressive achievement in a remarkably short time, with credit due particularly to the Working Groups”. News article to follow on the 3GPP site and from 3GPP Member announcements. pic.twitter.com/b10fTV5V5n