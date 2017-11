Už žádné opilecké řeči. WhatsApp umožní rychle smazat nevhodnou zprávu

Gmail s touto funkcí přišel už před lety, její nasazení je však mnohem důležitější na instantních komunikátorech. Právě proto s ní nyní přispěchal i WhatsApp: Brzy umožní dodatečně smazat odeslanou zprávu!

Vývojáři novinku testovali rok a aktualizovaná stránka podpory napovídá, že ji co nevidět vypustí mezi lidi. Zprávu bude možné po odeslání smazat do sedmi minut, a to ze všech zařízení, kam měla dorazit.

V praxi byste se tak mohli ubránit partnerských roztržek a dalších faux pas jen proto, že jste po nějakém tom drinku odeslali nevhodnou zprávičku. WhatsApp nicméně upozorňuje, že to zdaleka nemusí fungovat vždy. Sedm minut je totiž dlouhá doba a služba neodstraní třeba již přečtenou notifikaci. Mohlo by to však pomoci v případech, kdy zareagujete ideálně pár sekund poté, co zprávu odešlete.

Podobná funkce by dnes měla být standardem napříč komunikátory. WhatsApp patří k těm nejrozšířenějším, snad se inspirují další.

Podívejte se, jak funguje WhatsApp: