V Google Play teď můžete vybrané aplikace před stažením vyzkoušet

Google včera oznámil novinky v Google Play a tou nejzajímavější je masivnější nasazení pro Instantní aplikace. Tato funkce dovolí půjčit si vybrané aplikace, nahrát je do zařízení a vyzkoušet je tak ještě předtím, než je vůbec nainstalujete či koupíte. Možnosti využití jsou omezené, uživatel ale dostane alespoň ochutnávku základních funkcí.

O instantních aplikacích jsme poprvé slyšeli už na konferenci IO v roce 2016 a od té doby procházely testovacím obdobím. Podpora je zatím velmi malá, funkci totiž musí podporovat i samotná aplikace, už nyní jich je ale k vyzkoušení celá řada.

Stačí na Androidu zajít do obchodu Google Play, otevřít požadovanou aplikaci a v sekci informací stisknout tlačítko "Vyzkoušet". Postupně by se měla funkce rozšiřovat do celého spektra aplikací a her a rozhodně jde o skvělý způsob, jak otestovat nějakou tu dražší aplikaci před koupí.

Google k novinkám na Play vypustil inspirativní video: