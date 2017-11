V největší akvizici v historii lidstva jde o mobilní procesory. Broadcom chce koupit Qualcomm

Ještě letos se možná dočkáme největší akvizice v historii. Broadcom akcionářům společnosti Qualcomm předložil nabídku na akvizici ve výši závratných 130 miliard dolarů. Za jednu akcii chce Broadcom dát 60 dolarů v hotovosti a 10 dolarů ve vlastních akciích, oproti ceně na burze jde o 28% navýšení hodnoty.

V segmentu polovodičů se jedná o čtvrtou a šestou největší společnost, po spojení by vznikla tržní trojka. Qualcomm se s Broadcomem v minulosti soudil o patenty (Qualcomm prohrál), které by tak byly společné a technologická a patentová síla by výrazně vzrostla. Zatím není jasné, zda akvizice proběhne, ale je zřejmé, že určitý smysl dává pro obě strany.



Aktuální rozdělení sil v procesorovém byznysu.

Broadcom je obří společnost, kterou lze v počítačové oblasti znát hlavně díky síťovým a bezdrátovým čipsetům všeho druhu, které jsou důležité pro veškerou elektroniku dnešní doby. Chybí mu ale patenty, čipy i zkušenosti v případě mobilních čipsetů pro sítě LTE a 5G, kterými se naopak může pyšnit Qualcomm. Broadcom se nestará o výrobu, k tomu využívá například TSMC, Globalfoundries a řadu dalších. Broacom naposledy v roce 2016 kupoval společnost Brocade Communications Systems za 5,9 miliardy dolarů, velkou akvizicí byla také LSI v roce 2013 za 6,6 miliardy dolarů.

Qualcomm Snapdragon X50 5G modem: