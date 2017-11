Ve hře Pokémon Go se nečekaně objevil legendární Ho-Oh. Pouze na 14 dní

Hráči Pokémon Go se těší nebývale vysoké míry komunikace ze strany vývojářského studia Niantic. Za poslední dva týdny se na Facebooku a Twitteru objevil dvojnásobek příspěvků než za celý uplynulý rok. Stál za tím zejména herní event Pokémon Go Travel, v rámci něhož jste mohli v průběhu neděle a pondělí odlovit pokémona Farfetch'd. Ten se přitom běžně vyskytuje pouze na Taiwanu a v několika dalších sousedních státech.

Jako z čistého nebe se dnes objevila další zpráva, která potěší skalní hráče Pokémon Go. Ve hře se ode dnešního dne objevuje legendární pokémon Ho-Oh. Najdete jej mezi pětkovými raidy, dočasně společně s pokémonem Raikou. Ten končí ke konci listopadu, takže začátkem prosince bude u vejcí s úrovní pět jasné, že se z nich vyklube Ho-Oh. Tento poslední legendární pták se bude ve hře objevovat až do 12. prosince. Podle zvoleného data to vypadá, že již 13. prosince bychom se mohli dočkat spuštění 3. generace pokémonů.

