Vertu je v likvidaci. Sázka na superluxusní smartphony ze zlata a diamantů nevyšla

Mobilní výrobce Vertu byl dlouhá léta spjat s výrobou telefonů z luxusních materiálů, jehož v roce 1998 založila finská Nokia. Ta jej v roce 2012 prodala investiční skupině EQT. Po třech letech Vertu opět měnil majitele, stal jsem jím hongkongský holding Godin. No a konečně letos v březnu zamířila firma do rukou tureckého milionáře Hakana Uzana žijícího ve Francii.

Ten měl za firmu zaplatit cca 61 milionů dolarů, ovšem manažer hongkongského holdingu, Gare Chen před několika týdny uvedl, že platba na účty firmy zatím nedorazila. Nový vlastník se totiž dozvěděl, že Vertu disponuje nesplacenými pohledávkami v hodnotě 165,5 milionů dolarů, a to ve fakturách, platech zaměstnanců a v dlužných částkách z předchozích období. Obě strany se navzájem obviňovaly, což nakonec vyústilo v likvidaci společnosti a propuštění všech 200 zaměstnanců v malosériové továrničce v britském Church Crookham.

Uzana chtěl přitom do firmy investovat „jen“ 2,46 milionů dolarů, které měly stačit na to, aby se společnost opět „postavila na nohy“. Po úpadku společnosti zůstane Uzanovi značka, technologie a licenční patenty. Ovšem rozběhnutí nové výroby jen tak jednoduché nebude, minimálně na několik let tak značka Vertu úplně zmizí z doslechu.

Vertu bylo známé extrémně předraženými telefony, jejichž ceny se pohybovaly často i přes 100 tisíc korun. Zatím poslední model, nový Vertu Constellation, vyjde na 150 tisíc Kč, a je vyroben z hliníků, kůže, syntetického safíru a zlata. A třeba loňský Signature for Bentley vyšel dokonce na 220 tisíc Kč. Podle zdroje doplatilo Vertu zejména na čínské výrobce, kteří začali ve velkém potahovat drahými materiály stávající smartphony zavedených značek. Cena těchto úprav byla navíc jen zlomkem poptávané ceny za telefony značky Vertu.

Produktové video Vertu Signature Touch:

Zdroj BBC