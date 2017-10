Vivo Xplay 7: čtečka otisků prstů bude schovaná pod „100% All screen“ displejem

Nebyl to Apple, Huawei ani Samsung, kdo ukázal první prototyp smartphonu se čtečkou otisků prstů zabudovanou v displeji. Již v květnu ukázal čínský výrobce Vivo, který patří do jedné rodiny se společností OnePlus, prototyp smartphonu, který se odemykal přiložením prstu na displeji. Rozpoznávání otisků tehdy bylo příliš pomalé, ovšem do příštího roku by se měl skener otisků pod displejem svou rychlostí přiblížit současné generaci samostatných snímačů.

Vivo používá ultrazvukovou čtečku Sense ID 3D od Qualcommu, která debutovala již na veletrhu MWC 2015. A byl to rozhodné dobrý tah, protože Apple a Samsung u svých modelů iPhone X a Note 8 vsázeli na řešení od společnosti Synaptics, které se letos nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce. iPhone X tak dostal skener tváře Face ID, Note 8 zase zůstal u kombinace očního skeneru na přední a čtečky otisků na zadní straně.

Na čínském komunitním webu se před několika dny objevily slidy z prezentace připravovaného Vivo Xplay 7, který na trh dorazí příští rok, a který nabídne zmiňovanou ultrazvukovou čtečku otisků pod displejem. Ten je v prezentaci označován jako „All screen“ panel, který vyplňuje 100 % přední strany telefonu. V reálu budou procenta trochu nižší, protože v krytu najdeme výřezy pro různé senzory a také pro přední selfie kamerku. I tak se ale bude jednat o rekord v poměru plochy displeje vzhledem k rozměrům celé čelní strany.

Bezrámečkový smartphone má běžet na Snapdragonu 845 a na 8GB RAM, interní úložiště má být rovnou 128 nebo 256GB. Na zádech bude umístěn duální fotoaparát, hlavním snímačem bude IMX401 od Sony, druhý fotoaparát půjde použít k „rozmazání“ pozadí nebo až ke čtyřnásobnému zoomu. Pokud se uniklé slidy a specifikace potvrdí, máme se v podání Viva rozhodně na co těšit. Představení Xplay 7 se zřejmě odehraje na veletrhu MWC 2018 v Barceloně.

Představení technologie 3D Sense ID od Qualcommu:

Zdroj Weibo