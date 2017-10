Vrátil iPhonu sluchátkový konektor. Nebylo to levné ani elegantní, ale funguje

Tenhle chlápek je neuvěřitelný. Na jaře poskládal vlastní iPhone za třetinu ceny a jeho video vidělo téměř 10 miliónů lidí. Pár dní před premiérou iPhonu 8 a X zveřejnil druhé a téma je už z nadpisu jasné: Jak jsem iPhonu vrátil sluchátkový jack.

Znovu vyrazil do Shenzenu, znovu to nebylo jednoduché ani levné, ale znovu uspěl. Samozřejmě s kompromisy – přece si nemyslíte, že Apple nedal do iPhonu konektor, ale nechal tam na něj prázdné místo... Scotty zkusil několik způsobů, nakonec jeho telefon přišel o barometr, má posunutý vccibrační motorek i baterii. Jedna věc je hardware, druhá věc je, jak donutit systém iOS poslat do něj hudbu. Až takový hacker Scotty není, takže v podstatě integroval redukci, kterou Apple s iPhonem dodává. Tam ale problémy teprve začaly, telefon totiž také musíte dobíjet a na přepínání režimů sluchátka/nabíječka musel Scotty navrhnout vlastní elektronický obvod.

Cena takové průkopnické operace? Prý tisíce dolarů, tedy vysoké desetitisíce korun, možná i nějaká ta nízká stovka tisíc. Doufejme, že se Scottymu náklady vrátí na příjmech z YouTube. Jeho video má zatím jen něco přes tři milióny.

A úplný závěr příběhu? Scotty dal svoji práci veřejně k dispozici pro případ, že by někdo chtěl postup zdokonalit, zlevnit a pustit mezi lidi. A sluchátkový konektor pro iPhone 8? Jednou prošlapaná cesta už pro nový model nebude tak složitá...

