Vyfotili jsme všechny barvy iPhonu 8. Nejhezčí je zlatá [galerie]

Nové iPhony 8 a 8 Plus se v České republice zatím neprodávají, my jsme se na ně zajeli podívat do Apple Storu v Barceloně. Telefony díky skleněným zádům prokoukly a působí ještě luxusnějším dojmem. Hezké jsou všechny, přesto nás za oko nejvíce chytla zlatá varianta. Pokud se vám telefony líbí, máme dobrou zprávu. U nás se začnou prodávat už tento pátek 29. září!



iPhone 8 Plus je povedená evoluce. Navenek se však změnila pouze skleněná záda.

(další snímky v galerii)



Telefon se prodává ve vesmírně šedé, stříbrné a zlaté. Nás nejvíce oslovila právě poslední jmenovaná.

(další snímky v galerii)

Stejný scénář platí pro menší iPhone 8. Zařízení úchvatně vypadá, má špičkový výkon a na rozdíl od většího bratříčka skvěle padne do ruky.

(další snímky v galerii)

Tak Apple představil iPhone 8: