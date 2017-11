Výrobci zpřísnili crash testy baterií. Hlídají těkavé látky i odolnost v běžném provozu

Baterie. Alfa a omega nejen pro mobilní telefony. Zázračná nová technologie nepřichází a konstruktéři jsou jako mezi mlýnskými kameny – uživatelé chtějí menší rozměry a vyšší kapacitu. Praxe ukazuje, že pod tlakem vznikají chyby a potvrdit to mohou i největší hráči oboru. Problémy s doutnajícím Galaxy Note 7 loni stály Samsung obrovské peníze a po letošní premiéře iPhonu 8 to pro Apple vypadalo podobně. Naštěstí kauza usnula, resp. problémy s nafukujícími se akumulátory nenabraly větších proporcí.

Zkrat baterie však může nastat i u kterýchkoliv dalších mobilních telefonů. Co dělají výrobci pro to, aby k poškození baterií nedocházelo? Crash testy akumulátorů jsou přísné a náročné procesy.

Testy zrychleně simulují každodenní provoz

Již při výrobě podstupuje akumulátor hned několik testů. U nejčastěji využívaných Li-Ion baterií se abnormality baterie hledají vizuálně i rentgenem. Také se testuje, zda akumulátor nezmění parametry v extrémních podmínkách – ať už jde o nízké a vysoké teploty, nebo nárazy.

O tom, že se výrobci snaží zajistit bezpečnost svých akumulátorů opravdu důkladně, svědčí i vývoj kontrol v uplynulých měsících. Třeba Samsung po zmíněném incidentu přišel s několika dalšími prvky testování. Jedním z nich je simulace běžného používání, kdy se ve zrychleném testu zkouší reakce baterie na každodenní provoz. Cílem je určit míru opotřebení po měsících a letech užívání, aby ani po delší době nebyl akumulátor náchylný k závadě a zdraví nebezpečný.

Pozornost se rovněž soustředí na časté nabíjení a vybíjení. Výrobci se v tomto ohledu zaměřují nejen na to, aby byla baterie schopná sloužit co nejdéle, ale zda bezpečnostní riziko nepředstavuje například přebíjení a podbíjení baterie. To si však moderní akumulátory dnes naštěstí dokážou ohlídat samy. Nejčastěji to má na starost součástka zvaná polyswitch nebo teplotní proudové pojistky. Ty vypnou obvod akumulátoru při překročení proudu či při vyšší teplotě, a tím chrání přístroj před zkratem. Tyto situace jsou proto simulovány, aby bylo ověřeno, že všechno v baterii funguje tak, jak má.

Hlídají se těkavé látky i riziko požáru

Výrobci hlídají, aby z baterie neunikaly těkavé látky. Například látky obsažené v Li-Ion baterii nezřídka bývají hořlavé nebo hoření alespoň podporují. Samo lithium je velmi reaktivní. V mobilech se používá ve vázané formě, čímž se jeho nebezpečnost omezuje. Přesto je i riziko ohrožení zdraví uživatele nebezpečnými látkami při crash testech akumulátorů pečlivě prověřováno.

Vyhýbejte se extrémním teplotám

Výrobci sice musejí dohlédnout na většinu bezpečnostních rizik akumulátorů ještě před prodejem, část práce je ale i na uživatelích. Stačí dodržovat základní pokyny, čímž se vyhnete nebezpečným situacím a prodloužíte životnost akumulátoru.

První zásadou je vyhnout se extrémním podmínkám, tedy nevystavovat baterii přílišnému teplu ani zimě, chránit svůj přístroj před vlhkem a přímým slunečním zářením.

Myslete na to, že i nabíjením se akumulátor zahřívá.

K problému s baterií může vést i jen odložení mobilního telefonu přes noc pod polštář. Přístroji tím seberete přirozenou možnost chlazení a jeho teplota začne stoupat.

Nebezpečným mýtem je pak známá rada o uložení přehřáté baterie do lednice. V ledničce je ovšem krom chladu především vlhko, které baterii nenávratně poškodí.

Velké bezpečností riziko také představuje používání poškozeného adaptéru.

Vyhnete-li se těmto situacím, je riziko zkratu baterie téměř nulové, protože ostatní nástrahy už výrobci při testování odstranili.

Jak prodloužit život baterie v mobilu:

Zdroj: tisková zpráva BatteryShop.cz