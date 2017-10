Windy Maps je nová aplikace od Seznamu. Dá offline mapy a navigaci celému světu

Seznam.cz se rozhodl proniknout do zahraničí se svou povedenou mapovou aplikací. Jenže s názvem Mapy.cz by to na mezinárodní scéně nebylo úplně šťastné, takže padlo rozhodnutí využít popularity aplikace Windy a výsledkem je nová aplikace Windy Maps (Android a iOS). Nabízí mapové podklady celého světa, možnost stažení vybraných regionů do mobilu i navigaci.

Windy Maps mají s aplikací Mapy.cz společné mapové podklady, ale jinak se kupodivu dost liší. Design aplikace se tvůrcům podařilo ještě zjednodušit, ale na úkor některých chybějících funkcí. Není zde například batůžek pro ukládání tras, funkce Stopař pro zaznamenávání tras nebo vrstva s leteckými snímky.

Mapové podklady pochází z Open Street Maps, ale jsou upraveny pro zobrazení v typické grafice seznamáckých map. Nechybí body zájmu, mnohdy i zastávky veřejné dopravy, cyklostezky nebo turistické trasy. Záleží ale na regionu a dostupnosti dat. Podklady pro Česko jsou pak samozřejmě ještě podrobnější.

Aplikaci Windy Maps můžete stáhnout pro Android a iOS

Jméno si aplikace půjčila od meteorologické služby Windy, kterou vybudoval zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič. Samotná mapová aplikace však žádné meteorologické služby nenabízí.

