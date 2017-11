Xiaomi konečně chystá vodotěsný mobil. Dočkáme se na jaře

Jestli Xiaomi někde ztrácí na konkurenty, tak je to vodotěsnost (IP67/IP68). Podle webu Gizmochina.com by se to však mělo brzy změnit. Smartphone má být ve finálním stádiu přípravy, premiéry a startu prodeje bychom se měli dočkat v první polovině roku 2018.

Informace nejsou nijak konkrétní, ale mluví také o zvýšené odolnosti proti nárazu. Je tedy otázkou, zda půjde o evoluci některé ze zavedených řad smartphonů (spekuluje se přímo o vlajkové lodi Mi 7), nebo Xiaomi představí novou linii, která by mohla konkurovat například Samsungu Galaxy S8 Active.

GizmoChina přidává i spekulované parametry Xiaomi Mi 7:

bezrámečkový design alá Mi Mix

úhlopříčka displeje 6"

čipset Qualcomm Snapdragon 845

bezdrátové nabíjení Qi

...pokud Xiaomi dokáže přidat i odolnost proti vodě a nárazu, takový smartphone by měl potenciál soupeřit s absolutní špičkou.