Xiaomi Mi Mix 2: Takhle fotí a natáčí video

V pondělí mělo Xiaomi velký den, předvedlo druhou generaci svého bezrámečkového superphonu a zatím to vypadá na masivní prodejní úspěch. Díky spolupráci se společností Beryko, oficiálním distributorem Xiaomi pro ČR, jsme vám bezprostředně po premiéře ukázali živé fotky novinky a dnes pokračujeme. Tady je několik ukázkových fotek a jedno video. Důkladněji se do atraktivní novinky opřeme v průběhu příštího týdne, kdy dorazí do redakce.

Snímky jsou naskládané v galerii, k obrázku v plnému rozlišení se dostanete po kliknutí na ikonku lupy v pravém horním rohu.