Xiaomi nabízí chytrý hrnek na kafe. Má nejen displej, ale i dotykové ovládání. K čemu?

Xiaomi nacpe elektroniku do všeho! U deštníku nám to nedávalo příliš velký smysl, ale termoska Xiaomi Kiss Kiss vypadá docela užitečně! Základem je nerezová nádoba o objemu 430 ml, tepelnou výměnu zpomaluje izolace, elegantně tvarovaný plášť je kovový a dojem i praktičnost umocňuje kožené poutko. Víčko lze otevřít jednou rukou a lze z něj pít, což termosku předurčuje k přenášení ranní kávy/čaje, který vydrží teplý celé dopoledne.

Chytré funkce se schovaly do víčka. Teploměr měří teplotu a zobrazuje ji na maličkém OLED displeji. Zobrazí také čas, který uběhl od naplnění nádoby. Ale jestli si myslíte, že konstruktér zobrazil oba údaje vedle sebe, tak jste na omylu. Displej má dotykovou vrstvu a mezi obrazovkami listujete prstem. Snad aby nebyly jen dvě, přidal výrobce i hru kámen, nůžky, papír.

A to je vše. Jestli jste celý život toužili po termosce, která by předávala informace o teplotě obsahu do aplikace ve smartphonu, tak vás budu muset zklamat :-) Xiaomi Kiss Kiss se prodává za 31 eur.

Xiaomi Kiss Kiss v akci: