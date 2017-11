Z výtahu udělali Apple Store a tvrdili, že prodávají iPhone X. Působivý vtip, kterému chybí pointa

Slavný Apple Store na newyorkské 5th Avenue je v rekonstrukci a šprýmaře ze skupiny Improv Everywhere to inspirovalo ke scénce. O kousek dále našli jinou skleněnou kostku, pověsili na ni nakousnuté jablko, část komparzistů převlékli za zaměstnance Applu, ostatní předstírali, že ve frontě čekají na iPhone X. K tomu si přidejte televizní štáb, rozhovory „se šťastnými majiteli“.

Co na tom, že ta skleněná kostka je výtah? Proč by Apple Store nemohl být dole ve stanici metra? Atmosféra byla téměř dokonalá. Ale...

....nějak mi chybí pointa. Ok, tvrdí, že mají Apple Store a zahajují prodej iPhonu X, ale není to pravda. A dál? Ano, je to působivým způsobem zrealizovaná scénka, několik skutečných zájemců z ulice se opravdu přidalo do fronty, ale iPhone pochopitelně nedostali. Kde je slibovaný humor?