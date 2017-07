Zahrajte si hry od Blizzardu a ze Steamu na smartphonu či tabletu s Androidem

Na portálu Google Play se objevila nová aplikace LiquidSky, která slouží ke cloudovému hraní počítačových her na displeji vašeho tabletu či smartphonu s Androidem. Po registraci a přihlášení dostanete přístup k herním superpočítačům, na kterých můžete vzdáleně hrát hry, které máte jinak k dispozici jen z vašeho domácího počítače.

LiquidSky se umí napojit a stáhnout hry ze Steamu, od Blizzardu nebo ze sítě Origin, aplikace podporuje i různé herní ovladače, takže se nemusíte „mučit“ s dotykovými tlačítky na displeji. A abyste aplikaci rozjeli, je samozřejmě třeba stabilní internetové připojení, a alespoň Android 6.0 Marshmallow. Hry následně běží až ve Full HD rozlišení s 60 FPS.

Samotné hry samozřejmě musíte vlastnit, protože LiquidSky je jen herním prostředníkem. Nechá se však zaplatit za zpřístupnění cloudového hraní. Na výběr je hned několik variant, a od jednorázového dobití od 10 USD (260 Kč) do 100 dolarů (2 600 Kč), až po měsíční dvacetidolarový tarif (520 Kč). Při každém nákupu dostanete tzv. SkyCredit, kterým platíte za hodinu hraní. Tuto „měnu“ ale získáváte i tehdy, když v aplikaci stisknete tlačítko pro zobrazení reklamy.

Aplikace je v současné době ve verzi Open Beta, a nabízí i bezplatnou zkoušku herních možností. Po registraci vás systém přidělí k bezplatné skupině (u nás to byla FF40-05), a jakmile na vás dojde řada, přijde vám e-mail s dalšími instrukcemi. Nemusíte se tedy hned upisovat, ale můžete si na pár hodin vyzkoušet, zdali má smysl investovat do hraní počítačových her na displeji vašeho chytrého zařízení s Androidem. Aplikaci LiquidSky stahujte zde.

Zdroj Google Play