Zájem o headsety pro virtuální realitu vzrostl. Nejdřív ale musely zlevnit

Virtuální realita a zařízení, pomocí kterých se do ní uživatel může ponořit, zatím není úplně masovou záležitostí. Dokazují to odhady prodeje VR brýlí ve třetím kalendářním čtvrtletí od analytické společnosti Canalys. Pro srovnání – zatímco chytrých telefonů se za kvartál globálně distribuuje okolo 350 milionů, dodávky VR headsetů dosáhly během tří měsíců jednoho milionu kusů. A to je prozatím rekord.

Prakticky celý trh si rozdělily pouze tři značky. Nejúspěšnější bylo Sony s půl milionem dodaných headsetů PlayStation VR. Druhé místo obsadil Oculus s brýlemi Rift (210 tisíc distribuovaných kusů) a bronzové skončilo HTC s brýlemi Vive, kterých se dodalo na 160 tisíc kusů. Celkem si tyto tři společnosti ukrojily 86 % trhu s headsety pro virtuální realitu.



Podíly na trhu samostatných headsetů pro virtuální realitu (Zdroj: Canalys)

Za úspěchem všech tří značek stojí kromě kvality samotných produktů také úprava cen. V posledním období většina firem přistoupila ke zlevňování – Oculus Rift snížil cenu dokonce o třetinu, HTC Vive zlevnilo zhruba o čtvrtinu a Sony, jehož PlayStation VR patřil k cenově dostupnějším už dříve, přidává jako bonusové příslušenství PlayStation Camera.

Virtuální realita je populární hlavně v asijských zemích a nejvíc se jí daří v Japonsku, kde jsou obecně lidé novým technologiím velmi otevření. Pro příští rok očekává Canalys nárůst zařízení díky platformě Microsoft Windows Mixed Reality, pro kterou produkuje zařízení mnoho výrobců elektroniky.

Oculus na příští rok chystá samostatný headset Go VR:

Pozn.: Canalys do této analýzy zahrnuje pouze samostatné jednotky pro virtuální realitu obsahující displej a vlastní hardware, nikoli jednoduché zobrazovače s nutností použít smartphone, typu Google DayDream View nebo Samsung Gear VR.