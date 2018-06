1 milion za 18 dní, to je rychlost prodeje Xiaomi Mi 8. Na nejvyšší edici se čeká

Nový model Xiaomi Mi 8 není na trhu ještě ani tři týdny, a už se ho podle vyjádření globálního mluvčího Donovana Sunga stačilo prodat 1 milion kusů. To je vzhledem k tomu, jak je dostupnost novinky nyní omezená pouze na několik trhů, velmi slušné číslo.

Do úhrnu 1 milionu jsou podle portálu GSMArena.com započítány modely Xiaomi Mi 8 a Mi 8 SE. Nejvyspělejší submodel Xiaomi Mi 8 Explorer Edition s průhlednými zády a čtečkou integrovanou do displeje se začne prodávat až v červenci, souhrnná čísla prodejů Mi 8 by tak mohla ještě výrazněji narůst.

