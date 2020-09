10 fotografických triků, se kterými rozbijete Instagram

V praxi to chce trochu laborovat s polohou telefonu, aby fotka měla správnou kompozici. Úplně jednoduché není ani stát na patě, ale když obětujete pár minut, výsledek bude stát za to.

Jednoduchý trik s velmi efektním výsledkem. Najděte si vyšší schod, na mobilu nastavte samospoušť a položte jej na zem. Na schod si stoupněte pouze patou jedné nohy, druhou vystrčte dopředu. Na fotce to bude vypadat, jako že se vznášíte v prostoru.

Už v textu jsme naznačili, že na „malování světlem“ jsou skvělé telefony Huawei a Honor. Vyzkoušet můžete třeba Huawei P30 Pro z nabídky CZC.cz. Sice už je to rok starý model, ale fotí pořád skvěle a teď je za skvělé peníze!

Stopy hvězd budou vyžadovat delší expoziční časy v řádu desítek minut, naopak Hedvábná voda vyhladí stříkající peřeje během pár sekund. Světelné graffiti je asi nejkreativnější režim, můžete vzít svítilnu, LED panel, nebo třeba svíčku a před objektivem s nimi tvořit ornamenty či nápisy, fantazii se meze nekladou. Mód Stopy dopravy ze světel pohybujících se aut vykreslí efektní světelné stopy a jak ukazuje fotka výše, rozhodně to nemusí být jen auta.

Fotoaparáty v mobilech dnes umí neuvěřitelné věci, můžete si pohrát s různými režimy a zářným příkladem je Malování světlem v přístrojích značek Huawei a Honor. Stačí upnout do stativu a vybrat jednu z aplikací...

Master level je, když dostanete do vzduchu celou skupinku!

Přidejte kouř/páru

Když se vám povede efektně smíchat kouř a světlo, máte vyhráno. Funguje to s krajinou, mlhou a sluncem, funguje to i s menšími scénami a umělým osvětlením, zkusit to můžete i s portrétem a třeba rychlovarnou konvicí, efektní provázek kouře vydá i čerstvě zhasnutá sirka. Osvětlovat můžete třeba LED bleskem dalšího mobilu. Hrajte si, experimentujte, výsledky mohou být tajemné až démonické.