10 novinek Androidu 10, které vás budou bavit

Google vypustil hotový Android 10. Jsou tam zásadní novinky, jako je podpora ohebných displejů a 5G, ale my jsme se vydali spíše směrem viditelných změn, které s updatem mohou přijít i do vašich telefonů. My máme „Desítku“ na Google Pixelu a na kameru vám ukážeme největší novinky.

Začali jsme u automatických odpovědí na příchozí zprávy, ty si ale u nás neužijeme. Co naopak oceníme, je tmavý režim a hlavně nová gesta, která budou ve všech nových telefonech s Androidem 10. Google ale vylepšoval i další věci, jako je například lepší správa soukromí či podrobnější nastavení přístupu k poloze.