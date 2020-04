12 nej aplikací pro studium z domova

Pokud i vás v aktuální tíživé situaci postihla nutnost učit se z domova, zde najdete 12 nej aplikací, které se vám to pokusí co nejvíce usnadnit. Slouží nejen k zabavení těch nejmladších, ale poskytnou i obsáhlé knihovny plné zajímavých kurzů. V neposlední řadě také usnadní komunikaci nejen mezi studenty, ale i jejich učiteli.

Epic! - Kids’ Books and Videos (Android/iOS, zdarma)

Jedná se o digitální knihovnu pro děti do 12 let, která jim nabídne přístup k více jak 35 tisícům knih o vysoké kvalitě, ale i videím, kvízům a mnohému dalšímu obsahu. Přítomny nejsou jen elektronické knihy, ale i audioknihy a to v bezpečném a přehledném rozhraní. První měsíc je zdarma, dále je nutné platit předplatné.

Quizlet (Android/iOS, zdarma)

Jde o jeden z nejjednodušších způsobů, jak si procvičovat nově nabyté vědomosti. Získáte zde totiž možnost vytvářet si vlastní kartičky s tématy, které se učíte, nebo použít ty vytvořené ostatními studenty po celém světě. Ty jsou vám poté předloženy v kvízu, ve kterém zjistíte, jestli už si vše pamatujete, nebo jestli máte ještě někde rezervy. Aplikace se hodí i pro učitele, kteří karty vytvoří a studentům je odešlou.