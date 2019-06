120W nabíjení Super FlashCharge od Viva dobije 4 000mAh baterii za 13 minut!

Vivo na sociální síti Weibo umístilo upoutávku k připravovanému 120W rychlonabíjení Super FlashCharge. Na videu níže můžete vidět rychlonabíjení v praxi, za 14 vteřin se 4 000mAh baterie testovacího telefonu dobila o 2,38 procenta. Rychlonabíjení však můžeme převést do mnohem známějších čísel, na 50% kapacitu se baterie dobije za pouhých 5 minut, z nuly na sto to nabíječce potrvá celkem jen 13 minut! A to by ze Super FlashCharge dělalo vůbec nejrychlejší rychlé dobíjení smartphonů.

Vivo muselo při návrhu superrychlého nabíjení překonat spoustu nástrah. Tou největší je zabránit přehřívání baterie, což výrobci často eliminují rozdělením akumulátoru na několik současně nabíjených článků. V případě prototypu Viva má být akumulátor rozdělen na dvě části, přičemž uváděná rychlost nabíjení platí pro laboratorní podmínky. Celé řešení je zatím ve fázi prototypu, více detailů, a možná i první podporované telefony, Vivo oznámí na veletrhu MWC Šanghaj, který se koná od 26. do 29. června.

Ukázka 120W nabíjení od Viva, za 14 sekund se baterie dobila o 2,38 %: