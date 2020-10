18 evropských zemí propojí data z trasovacích aplikací. Nechybí ani česká eRouška

Evropská komise oznámila, že už 18 evropských zemí souhlasilo s propojením dat z aplikací trasujících nákazu COVID-19. Jedná se o důležitou spolupráci. Virus totiž nezná hranice, a i když se cestování omezilo, lidé se po Evropě stále pohybují, ale trasovací algoritmy s nimi nejsou schopné držet krok. Neumí předat informace přes hranici, ale právě to se teď má změnit.

Stejná zpráva říká, že už příští týden se připojí Česká republika, Dánsko, Španělsko a Rakousko. Tým kolem české eRoušky na začlenění do společného systému skutečně pracuje, ale poslední zpráva říká, že to bude trvat o něco déle: „Příští týden nestihneme, ale do poloviny listopadu to bude. Kromě aplikace je tam i hromada papírování,“ uvedl na Facebooku šéf projektu eRouška Jan Jiroušek.

Jak funguje eRouška: Složité věci jednoduše I když aplikaci vydalo Ministerstvo zdravotnictví, základem eRoušky je služba Googlu a Applu pro uživatele telefonů s Androidem a iOS. Státní orgány o vás z eRoušky nezískají žádné soukromé informace. Telefon s eRouškou nesleduje vaši polohu. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth jen vysílá náhodný kód. V této skupině znaků není vaše jméno, název telefonu ani cokoli jiného, co vás může identifikovat. Kód se kvůli bezpečnosti navíc několikrát za hodinu mění. Telefon současně přes Bluetooth poslouchá a zaznamenává kódy jiných telefonů s eRouškou z blízkého okolí. Na dva týdny si je uloží ve své paměti. Pokud někomu – budu mu říkat Jakub – vyjde pozitivní test na COVID, dostane SMS obsahující heslo pro eRoušku. Chytrá karanténa zde slouží jako garant potvrzující nákazu. Kód platí čtyři hodiny. Když Jakub heslo vyplní do aplikace, na server provozovaný Ministerstvem zdravotnictví se z eRoušky odešlou Bluetooth kódy, které jeho telefon v posledních čtrnácti dnech používal. Odešlou se jen kódy Jakuba, ne ostatních lidí, které potkal.

Jakub přes eRoušku odešle anonymně informaci, že je nakažený. Využije heslo, které dostal od hygienické stanice Jakub nemusí nákazu přes eRoušku přiznat. Nikdo nezjistí, že to neudělal. Ale protože se na server odesílají jen anonymní, náhodné kódy, které ho osobně neidentifikují, nehrozí žádné zneužití. Jakube, určitě proto kódy pošli. Telefon Evy se pravidelně připojuje k serverům ministerstva a stahuje z nich kódy uživatelů s prokázaným COVIDem. Jsou to jen náhodné řetězce, ze kterých nelze zpětně poznat, že třeba tento patří Jakubovi. Telefon porovná, jestli mezi jeho uloženými kódy lidí, se kterými se Eva na delší dobu potkala, není některý z těchto pozitivních.

Na úvodní straně aplikace je vidět, kdy si naposled stáhla kódy nakažených. Bylo to dnes v noci ve 4:40 Když telefon najde shodu, oznámí Evě, že byla v blízkém kontaktu s někým, kdo je nemocný. Dozví se to jen Eva, nikdo jiný. Ani Apple a Google, ani hygiena nebo jiná složka státu. Eva se sama může rozhodnout, jak s touto informací naloží. Jestli má třeba současně respirační potíže, může si sama uložit karanténu, odložit návštěvu rodičů v rizikové skupině apod. Aplikace eRouška je služba pro komunitní vzájemné informování uživatelů. Používejte ji prosím.

Názorné představení aplikace eRouška 2.0: