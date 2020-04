192 MPx v mobilu je zatím sci-fi, v květnu už to ale bude realita. Kdo telefon vyrobí?

Novým trendem mobilních fotoaparátů je rapidní navyšování rozlišení hlavního snímače. Současným maximem je těžko představitelných 108 megapixelů v podání Xiaomi Mi Note 10 a Samsungu Galaxy S20 Ultra, k nimž se brzy přidá Motorola Edge+. Podle renomovaného čínského leakera však letos bude „megapixelový strop“ úplně někde jinde. Jeden z mobilních výrobců připravuje smartphone se 192 MPx foťákem, a oznámen má být již v průběhu května!

Jedinou informací, kterou mimo rozlišení víme, je to, že nový fotomobil poběží na Snapdragonu 765G. Mnozí by možná čekali Snapdragon 865, ovšem níže postavený čipset by mohl znamenat i levnější cenu samotného telefonu. Obrazový procesor použitý u Snapdragonu 765G totiž zvládne zpracovat až 192MPx snímky, a to bez jakéhokoliv dalšího nutného hardwaru. Klíčovou otázka ale zůstává nezodpovězena. Kdo fotomobil se 192MPx snímačem vyrobí?

Přes metu 100MPx se již dostal Samsung, Sony a také firma OmniVision, s ohledem na mobilní výrobce mají logiku značky Xiaomi, Oppo, Vivo a Samsung. Ten by měl podle dřívějších spekulací uvést na trh do konce roku 150MPx fotočip, takže o něco vyšší rozlišení nezní až tak nereálně. Na druhou stranu, Motorola Edge+ ze seznamu vypadává, protože se u ní zdroje shodují „jen“ na 108MPx fotoaparátu. Ve hře je i připravovaný LG G9 ThinQ, který by 192MPx foťákem mohl disponovat.

Asi vás, stejně jako nás, napadá jednoduchá otázka. Proč? K čemu nám bude obří rozlišení foťáků v mobilu? Kvůli větším pixelům (při pixel binningu), které pojmou více světla při focení v horších světelných podmínkách. Musí však současné dojít i ke zvýšení fyzických rozměrů samotného snímače. Pokud by měl 192MPx snímač 1" rozměry, měl by dost velké pixely, které byste jinak mohli čekat až u výrazně větších snímačů. Jenže ve smartphonu na obří snímače jednoduše není dost místa.

U 192Mpx fotočipu se samozřejmě skloňuje Bayerova maska a také pixel binning, tedy spojování pixelů. Pokud by byl použit binning 9:1, tj. stejně jako u 150MPx snímače od Samsugu, na výstupu z foťáku by byly 21MPx fotografie. Pokud by došlo na vylepšený pixel binning 16:1, byly by fotky ve finále dvanáctimegapixelové. A to je u dnešních mobilů jakýsi nepsaný standard.

