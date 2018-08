2Q 2018: Huawei to dokázalo! Prodalo víc smartphonů než Apple a je z něj světová dvojka

V Šen-čenu muselo po oznámení kvartálních prodejů smartphonů vypuknout velké veselí. Podle analýzy dvou věhlasných agentur Strategy Analytics a IDC totiž Huawei poprvé za celé čtvrtletí prodalo víc smartphonů než Apple a sesadilo tak amerického výrobce ze stříbrné pozice. První zůstává s uctivým odstupem Samsung, ale také jeho náskok se zmenšuje.

Obě agentury poskytují vesměs obdobná čísla, proto nadále pracujme s údaji jen jedné z nich, např. IDC. Podle analytiků bylo v období duben až červen 2018 celosvětově distribuováno 342 milionů smartphonů a celý trh tak meziročně poklesl zhruba o 2 %. Příčinou je pokračující nasycenost vyspělých trhů včetně Číny, nízká motivace zákazníků měnit častěji zařízení vlivem minimálních inovací ze strany výrobců, ale také snižování dotací na nová zařízení ze strany operátorů.

Tab.: Největší výrobci smartphonů za 2Q18 podle distribuovaných kusů:

Výrobce 2Q18 Distribuce (mil. ks) 2Q18 Tržní podíl 2Q17 Distribuce (mil. ks) 2Q17 Tržní podíl Meziroční změna 1. Samsung 71.5 20.9% 79.8 22.9% -10.4% 2. Huawei 54.2 15.8% 38.5 11.0% 40.9% 3. Apple 41.3 12.1% 41.0 11.8% 0.7% 4. Xiaomi 31.9 9.3% 21.4 6.2% 48.8% 5. Oppo 29.4 8.6% 28.0 8.0% 5.1% Ostatní 113.7 33.2% 139.5 40.1% -18.5% Celkem 342.0 100.0% 348.2 100.0% -1.8% Zdroj: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, 31. července 2018

Samsung zůstává tržní jedničkou s více než 71 miliony smartphonů, jeho tržní podíl ale klesá o 2 procentní body. Druhý Huawei meziročně vyrostl bez ohledu na klesající trh o 41 % a distribuoval více než 54 milionů smartphonů. Kdyby čínský výrobce, jemuž se do objemu započítávají i prodaná zařízení dceřiné značky Honor, neměl „zapovězený vstup“ na americký trh, musel by se o svůj post brzy obávat i Samsung.

Apple se sice o příčku propadl na třetí místo, ale trápit se tím vůbec nemusí, protože si i přes absenci uvedení jakéhokoli nového modelu od loňského září připsal úctyhodný počet více než 41 milionů prodaných iPhonů. V klidu tak přečkal „nejjalovější“ období roku a pokud začne novou generaci iPhonů prodávat ještě do konce září, může se těšit na mnohem zajímavější čísla za aktuálně probíhající kvartál.

Zajímavý souboj probíhá i na čtvrté a páté pozici, kde se „o bramboru“ přetahují čínští výrobci Xiaomi a Oppo. Oba mají prodeje okolo 30 milionů kusů, velmi agresivní cenovou politiku a v posledních měsících i dobře našlápnuto na expanzi v Evropě. Xiaomi je v tomto směru dál, možná proto je také o něco úspěšnější. Na druhou stranu, pokud by Oppo ke svým prodejům počítalo i výsledky sestřiné značky Vivo, podobně jako to dělá Huawei + Honor, rázem by tu byla zase jiná světová dvojka.

Jak nahrávat telefonní hovory: