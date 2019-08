2Q 2019: Trh smartphonů opět klesal, gigantům se ale dařilo. Až na Apple

Globální trh se smartphony zaznamenává období stagnace, možná je to ale odražení se ode dna. Podle výzkumné agentury IDC se ve druhém kalendářním čtvrtletí dodalo do distribuce celkem 333 milionů chytrých telefonů. To je sice meziroční pokles o 2,3 %, ale polepšení proti prvnímu letošnímu čtvrtletí o 6,5 % a zároveň nejlepší výsledek za poslední rok. Čísla od jiné agentury Strategy Analytics uvádějí prodeje 341 milionů a meziroční pokles o 2,6 %, pořadí výrobců je ale u obou agentur stejné.

Viníkem stagnace jsou podle IDC nadále nasycené vyspělé trhy zejména ve Spojených státech a Číně, kde dochází k obměně smartphonů za nové pomaleji. Naopak rozvíjející se lidnaté trhy v Indii a jihovýchodní Asii zase mírně posilovaly. Trendem je posilování už nyní nejsilnějších značek na úkor menších výrobců. Firmy z Top 5 zajistily během dubna až června distribuci 69 % celkového objemu smartphonů, Top 10 si ukrojila celých 87 %. Trh smartphonů se v tomto směru podle analytiků začíná podobat tomu počítačovému.

Výrobce 2Q19 Distribuce (mil. ks) 2Q19 Tržní podíl 2Q18 Distribuce (mil. ks) 2Q18 Tržní podíl Meziroční změna 1. Samsung 75.5 22.7% 71.5 21.0% 5.5% 2. Huawei 58.7 17.6% 54.2 15.9% 8.3% 3. Apple 33.8 10.1% 41.3 12.1% -18.2% 4. Xiaomi 32.3 9.7% 32.4 9.5% -0.2% 5. Oppo 29.5 8.9% 29.4 8.6% 0.3% Ostatní 103.4 31.0% 112.4 32.9% -8.0% Celkem 333.2 100.0% 341.2 100.0% -2.3% Zdroj: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, Q2 2019, 31. července, 2019

Samsung si ve druhém čtvrtletí pojistil svoji pozici světové smartphonové jedničky a dokonce mírně navýšil tržní podíl. Za úspěchem tentokrát překvapivě nestojí vlajková řada Galaxy S a nejnovější modely rodiny S10, ale spíše zařízení střední třídy z řady Galaxy A, konkrétně modely Galaxy A50 a A70.

Klesající zájem o iPhony

Na výsledky Huawei jsme byli velmi zvědavi, zajímal nás zejména dopad amerických sankcí. Překvapivě nebyl velký. Proti předchozímu kvartálu sice objem prodeje mírně poklesl, ale meziročně Huawei i přes všechny komplikace vyrostlo o více než 8 procent. Podrželi ho zejména domácí zákazníci – z celkového objemu 58,7 milionu distribuovaných kusů bylo 62 % prodejů realizováno v Číně.

Poraženým sledovaného kvartálu se (z pohledu objemu distribuce) stal opět Apple. Se 34 miliony prodaných iPhonů si sice udržel třetí místo, ale na záda už mu nepříjemně dýchá zástup čínských výrobců Xiaomi, Oppo a ze šestého místa těsně mimo Top 5 i Vivo. Druhé čtvrtletí bývá pro Apple tradičně slabší, pokles o 18 % je ovšem i tak výrazný. Analytici nicméně poukazují na fakt, že část iPhonů se na trhu (znovu)prodá jako použitých a repasovaných zařízení, a ta do této statistiky nevstupují, takže Apple bez debat nadále zůstává dominantním hráčem.

Zatímco pro Huawei (a jeho dceřinou značku Honor) je nejdůležitější trh domovská Čína, pro Xiaomi a Oppo se největší prostor otevírá v Indii. Obě značky tam mají velký úspěch a prodávají smartphony jak v kamenných, tak internetových prodejnách. Xiaomi je přece jen v zahraniční expanzi dále, takže tentokrát ukořistilo čtvrté místo. Páté Oppo ale příliš nezaostává a po obsazení dalších evropských trhů, na kterých se postupně prosazuje, může být v příštím kvartálu všechno jinak.

