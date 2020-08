2Q 2020: Koronakrize vynesla Huawei na vrchol, jediný růst vykázal Apple

Trh s chytrými telefony ve druhém kalendářním čtvrtletí 2020 klesl a není to žádné překvapení. Už na jaře analytici očekávali, že v souvislosti s koronavirovou pandemií, výpadcích ve výrobě a poklesem poptávky bude právě letní kvartál tím nejpostiženějším. A projevilo se to i na číslech. Podle IDC klesl počet distribuovaných smartphonů meziročně o 16 % na 278 milionů kusů.

Z pohledu regionů byly poklesy různé a lišily se zejména v závislosti na tom, jak rozvinutá je v daných zemích síť e-shopů, nebo jak moc jsou zákazníci odkázáni na kamenné prodejny. V tomto smyslu nejvíce (až o 32 %) poklesl region jihovýchodní Asie (bez Japonska a Číny), na vyspělých trzích v západní Evropě a Spojených státech byl už pokles menší (15 %, resp. 13 %). Nejlépe se z pandemie otrkala Čína, kde virová situace kulminovala dřív než ve zbytku světa, a tak v druhém čtvrtletí tento největší světový trh klesl už jen o 10 %.

Výrobce 2Q20 Objem distribuce (mil. ks) 2Q20 Tržní podíl 2Q19 Objem distribuce (mil. ks) 2Q19 Tržní podíl Meziroční změna 1. Huawei 55.8 20.0% 58.7 17.7% -5.1% 2. Samsung 54.2 19.5% 76.2 23.0% -28.9% 3. Apple 37.6 13.5% 33.8 10.2% 11.2% 4. Xiaomi 28.5 10.2% 32.3 9.7% -11.8% 5. Oppo 24.0 8.6% 29.5 8.9% -18.8% Ostatní 78.4 28.2% 101.0 30.5% -22.3% Celkem 278.4 100.0% 331.5 100.0% -16.0% Zdroj: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, 30. července 2020

Huawei si tak splnil dlouhodobý sen a stal se konečně poprvé jasnou světovou smartphonovou jedničkou za celý kvartál. Firma ale zřejmě nečekala, že se to stane za těchto okolností, kdy ekonomika celého světa je nejistá (tím pádem není jistá ani predikce prodejů do dalších období) a kdy nemůže do svých zařízení dávat americké technologie. Efekt rychle se zotavujícího čínského trhu se projevil naplno, Huawei doma rostl o 10 %. Celkem globálně distribuoval 56 milionů smartphonů a první místo a pětinový podíl má v kapse.

Slovy sportovní terminologie se Samsung s krizovým kvartálem vypořádal se ctí. Klesl sice o 29 %, tedy nejvíc ze všech značek první pětky, ale díky dlouhodobému obrovskému objemu distribuce a pokrytí prakticky všech světových trhů (kromě Číny) se bezpečně s náskokem udržel na druhém místě s 54 miliony prodaných smartphonů. Počty prodaných kusů zajistila cenově dostupná řada Galaxy A, dražší modely řady S20 nebo Z Flip firma alespoň částečně zlevnila.

Apple si s ostatními na honěnou v oblasti počtu prodaných kusů už dlouho nehraje, přesto se vytrvale umisťuje v první trojce. Tentokrát prodeje iPhonů navzdory pandemii dokonce vzrostly o 11 % vzrostly na skoro 38 milionů kusů. Zásluhu na tom má zejména iPhone 11 a nově uvedený, cenově dostupný iPhone SE (2020). Do příštích období čeká nicméně Apple velká výzva, protože jako poslední velký výrobce na světě zatím nenabízí žádný 5G telefon.

Jako poměrně slušné může své druhé čtvrtletí zhodnotit Xiaomi. Sice kleslo o 12 %, ale pomaleji než trh, takže došlo k mírnému navýšení tržního podílu. 28,5 milionů prodaných smartphonů znamená čtvrté místo. Jeho věčný souputník Oppo se tentokrát musí spokojit s pátou příčkou, kam se vrací po minulé střídačce s koncernovou sestrou Vivo. Stále více než 60 % dodávek Oppa směřuje na domovský trh, který byl ve sledovaném období zřejmě největším ostrůvkem jistoty. Pořadí v příštím čtvrtletí se ale může zase pěkně promíchat.