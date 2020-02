3 v 1. Nová aplikace Microsoft Office nahrazuje Word, Excel a Powerpoint

Microsoft vypustil mobilní aplikaci Office (zdarma pro Android a iOS), která spojuje Word, Excel a PowerPoint pod jednu ikonku. Zásadní benefit je prý ten, že v jedné aplikaci uděláte více práce a ušetříte paměť v telefonu.

Microsoft Office slibuje plnou funkčnost všech tří titulů bez jediného omezení, přidává ale i novinky, kterými jsou zejména funkce spojené s využitím fotoaparátu. Nová je záložka Akce, ve které lze vytvářet a podepisovat PDF, skenovat QR kódy, přenášet soubory mezi počítačem a mobilem atd., aniž byste museli přepínat mezi různými aplikacemi.

Aplikace podporuje i cloudové služby Box, Dropbox, Disk Google a iCloud. Od beta verze přibyly nové šablony. Microsoft nicméně slibuje, že do konce jara přinese aktualizaci, která do Wordu přidá možnost diktování – čili převod mluveného slova na text, a do PowerPointu přidá funkci „Obrys“. Pro plné využití aplikace se počítá s předplatným Office 365.