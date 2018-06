3D TOF skener od Viva rozezná objekty vzdálené až tři metry od smartphonu

Čínské Vivo je v oblasti smartphonů známo jako jeden z největších technologických inovátorů. Mohli jsme to vidět na prototypu smartphonu se čtečkou otisků v displeji, u konceptu Apex či v jeho prodejní variantě, která se na trh dostane pod názvem Vivo NEX S. O tom, že Vivo pouze nepřebírá hardware ostatních výrobců, svědčí nově oznámená technologie TOF (Time of Flight) 3D Sensing, která se brzy dostane do smartphonů.

Technologie spolupracuje se skenerem umístěným v naddisplejové části smartphonu. Senzor nad displejem vysílá pulzní světlo na snímaný objekt a poté vypočítává čas, za který se odražené světlo vrátí zpět na senzor. To umožňuje Vivu 3D mapování objektů, které jsou od telefonu vzdáleny až do tří metrů. Nebavíme se jen o skeneru obličeje nebo o Animoji, které kopíruje mimiku vaší tváře, pokud si vaši hlavu naskenujete ze čtyř stran, získáte věrnou digitální 3D kopii celé vaší hlavy. Podobně to funguje i se skenováním objektů, např. školních pomůcek.

Stejný princip lze použít i při hraní her se zrcadlením na televizi, snímač mapuje pohyby vašeho těla, které slouží pro ovládání her v „mixované realitě“ ve stylu Microsoft Kinect. Technologie 3D TOF při skenování objektů vyhodnocuje až 300 tisíc různých bodů, což je 10× více, než u TrueDepth kamery u iPhonu X. Vivo na závěr dodává, že se nejedná jen o koncept, ale o hotové řešení, které je ve finální fázi testování. Jeho integrace do smartphonů Viva by měla být možná již v průběhu příštího roku.

Představení a možnosti 3D TOF skeneru od Viva:

