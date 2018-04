3G je u nás mizerné, ale vypínat se zatím nebude. Na vině jsou zastaralé mobily

Cca před pěti lety T-Mobile oznámil, že v roce 2018 začne vypínat 3G síť. V roce 2015 operátor upřesnil, že do pěti let bude 3G vypnuté úplně a vše v lednu 2016 potvrdil generální ředitel českého T-Mobilu Milan Vašina. Teď je rok 2018 a my jsme se zajímali, jak to s českým 3G vypadá nejen u T-Mobilu.

Ve světě se začínají vypínat 2G sítě jako technologicky nejstarší, což je na první pohled zcela logické. Jenže u nás je situace jiná. 2G síť používá mnoho senzorů, zabezpečovacích zařízení apod. (dnes bychom řekli IoT), která by se s vypnutím sítě octla bez konektivity. A tak je první na ráně 3G síť, která má mizerné pokrytí a jak v rychlosti tak pokrytí ji dávno převálcovalo 4G LTE. Takže proč operátoři rovnou 3G nevypnou? Problém je ve stále ještě malém rozšíření LTE smartphonů. Vypnutí 3G by znamenalo, že lidé se 3G smartphony by přišli o připojení k internetu.

Potvrzuje to i Martina Kemrová z T-Mobilu: „V současnosti uvolňujeme část kapacity dosud dedikované pro 3G ve prospěch LTE, ale k vypínání ještě několik let nedojde. Je totiž stále mnoho zákazníků, kteří nemají LTE telefony, takže ty bychom úplně odřízli od dat. Z dnešního pohledu odhadujeme, že převést provoz z UMTS kompletně na LTE nenastane dříve než v roce 2020 nebo 2021.“

Jak říká tisková mluvčí Markéta Kuklová, podobné je to u Vodafonu: „Frekvenci 2100 MHz, která slouží na přenos 3G služeb, už používáme z větší části na LTE, zkvalitnění LTE a posílení sítě. Provoz v 3G síti od spuštění LTE výrazně poklesnul a stále klesá, a to hlavně datový provoz. Úplné vypnutí 3G je závislé na penetraci 3G zařízení, která nepodporují novější služby, v síti. Podíl těchto zařízení výrazně klesá, ale odhadnout přesný termín vypnutí je těžké.“

A do třetice stejná písnička o zastaralých telefonech, tentokrát ot Lucie Jungmanové z O2. Také tady není o vypnutí 3G rozhodnuto: „K vypnutí 3G se zatím nechystáme. Hlavní důvod je ten, že přestože počet zařízení s podporou 4G v naší síti rapidně roste, máme zatím i řadu zákazníků, kteří mají chytrý telefon pouze s podporou 3G.“