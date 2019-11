3Q 2019: Pokles trhu smartphonů se zastavil. Huawei posiluje a je suverénní dvojkou

Pokles prodejů smartphonů se po sedmi čtvrtletích v řadě zastavil. Podle analýzy IDC trh ve třetím čtvrtletí 2019 meziročně narostl o 0,8 %, když se do distribuce dodalo globálně celkem 358,3 milionu chytrých telefonů. A je to díky hráči, od kterého by to vzhledem k politicko-ekonomickým okolnostem čekal jen málokdo.

Huawei navzdory všem problémům, kterým čelí od května letošního roku, narostlo o více než 28 %. Růst si ze značek první pětky připsal ještě Samsung a Oppo. Trh se postupně konsoliduje, výrobci z velké pětky mají poprvé dohromady více než 70 % trhu. Menší hráči naproti tomu tratí a stávají se z hlediska objemů prodeje nevýznamnými.

Výrobce 3Q19 Objem distribuce (mil. ks) 3Q19 Tržní podíl 3Q18 Objem distribuce (mil. ks) 3Q18 Tržní podíl Meziroční změna 1. Samsung 78.2 21.8% 72.2 20.3% 8.3% 2. Huawei 66.6 18.6% 52.0 14.6% 28.2% 3. Apple 46.6 13.0% 46.9 13.2% -0.6% 4. Xiaomi 32.7 9.1% 33.8 9.5% -3.3% 5. Oppo 31.2 8.7% 30.0 8.4% 4.1% Ostatní 103.0 28.7% 120.7 34.0% -14.7% Celkem 358.3 100.0% 355.6 100.0% 0.8% Zdroj: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, Q3 2019, 7. listopadu, 2019

Klesající trend se podařilo zvrátit zejména díky stále rostoucímu trhu v Indii, v Číně se zase naskladňovaly zásoby na tamní prodejní svátek „Singles Day“, což je obdoba euroamerického Black Friday. Právě Čína v nesnázích nejvíc podržela svoji domácí značku, když se během července až září objem prodeje smartphonů Huawei a Honor na čínském trhu meziročně téměř zdvojnásobil.

Prodeje iPhonů překvapily

Vnějších zásahů do trhu dokázal pohotově využít Samsung, který obohatil portfolio řady Galaxy A a i díky prodejům z této cenově dostupné řady dokázal meziročně narůst o více než 8 %. Pojistil si tak pozici světové smartphonové jedničky se 78 miliony dodaných kusů. Druhý Huawei na Samsung ztrácí necelých 12 milionů smartphonů.

Následuje třetí Apple s uctivým odstupem 20 milionů kusů, ale ani on není pro analytiky zklamáním. Původně se od iPhonů řady 11 tak vysoké prodeje neočekávaly a v podstatě vyrovnání prodejů se stejným kvartálem loni je spíše pozitivním překvapením. Dařilo se zejména „základnímu“ modelu iPhone 11 a jeho loňskému předchůdci XR.

Na čtvrtém a pátém místě se odehrává tradiční bitva čínských rivalů Xiaomi a Oppo, kterou i tentokrát o půldruhého milionu distribuovaných kusů vyhrál první jmenovaný. Obě značky jsou nuceny kvůli obrovské převaze Huawei na čínském trhu (firma zde má podíl přesahující 42 %) expandovat do zahraničí pomocí vlastních i dceřiných značek. Strategie je tak velmi podobná – někde se víc daří Xiaomi + Redmi, jinde má navrch zase Oppo + Realme.