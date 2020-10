3Q 2020: Xiaomi poprvé předstihlo Apple a je trojkou ve smartphonech

Trh s chytrými telefony zažívá turbulentní období nejen kvůli pandemii koronaviru, ale také politicko-ekonomickým vlivům vyplývajícím ze sankcí na čínskou firmu Huawei. K tomu se letos Apple opozdil s představením nových iPhonů a rázem tu máme největší přeskupování sil za posledních několik let.

Podle výzkumné společnosti se největší propad trhu už zastavil a ve třetím kalendářním čtvrtletí 2020 poklesl počet distribuovaných smartphonů meziročně už jen o 1,3 % na 354 milionů. Původně přitom analytici očekávali až devítiprocentní propad, k oživování ekonomik po první vlně koronavirové pandemie ale došlo rychleji.

Situace se lišila podle regionů. Zatímco bohatší trhy v západní Evropě, Americe a Číně ještě klesaly a projevil se zde každoroční efekt „čekání na nový iPhone“, celkový propad zbrzdily rozvíjející se trhy v Indii, Indonésii, Brazílii a Rusku. Zde pomohly nejrůznější subvence operátorů a zvýhodněné nabídky samotných výrobců.

Výrobce 3Q20 Objem distribuce (mil. ks) 3Q20 Tržní podíl 3Q19 Objem distribuce (mil. ks) 3Q19 Tržní podíl Meziroční změna Samsung 80.4 22.7% 78.2 21.8% 2.9% Huawei 51.9 14.7% 66.6 18.6% -22.0% Xiaomi 46.5 13.1% 32.7 9.1% 42.0% Apple 41.6 11.8% 46.6 13.0% -10.6% Vivo 31.5 8.9% 30.2 8.4% 4.2% Ostatní 101.7 28.8% 104.2 29.1% -2.4% Celkem 353.6 100.0% 358.5 100.0% -1.3% Zdroj: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, 29. října 2020

Samsung s přehledem udržel svoji pozici globálního lídra a svůj tržní podíl dokonce meziročně navýšil. Vděčí tomu zejména Indii, kde prodal 15 % všech svých telefonů a kde slaví úspěch se svojí nejnižší řadou smartphonů Galaxy M. Druhý nejsilnější trh Samsungu jsou Spojené státy, kde se dařilo řadě Galaxy A a také nově uvedeným zápisníkům řady Galaxy Note20.

Výrazný meziroční propad více než o pětinu distribuovaných kusů zaznamenal Huawei. Na firmu už začínají naplno dopadat americké sankce, poslední loňské modely s podporou služeb Googlu už se doprodávají a o 15 % klesal i čínský trh, který už nestačí dorovnávat výraznější pokles zájmu o telefony Huawei a Honor v jiných částech světa. I tak si ale Huawei udrželo stříbrnou pozici, byť s uctivým odstupem na Samsung.

Nepříznivé situace pro Huawei zatím nejlépe využívá jeho velký čínský rival Xiaomi. Tomu se podařilo počty prodaných kusů meziročně navýšit o 42 % a poprvé v historii se tak ve sledovaném kvartálu stal třetím největším výrobcem smartphonů. Opět pomohla Indie, ale díky propracovanému systému distribuce se dařilo Xiaomi i v domovské Číně, kde stále realizuje více než polovinu odbytu.

Apple se letos rozhodl uvést nové iPhony až v říjnu, což znamená, že první vlna prodeje nestačila zasáhnout do jinak pravidelně slabšího třetího kvartálu končícího v září. Ani tak si ale Apple stýskat nemusí, čtvrtý za Xiaomi je pouze o 5 milionů kusů a v právě probíhajícím čtvrtém kvartálu svou pozici může vylepšit a velmi pravděpodobně se vrátí na medailovou příčku.

Do první pětky se tentokrát vešlo ještě Vivo, které svádí v této části žebříčku nekončící souboj se sesterskou společností Oppo. Také Vivu se dařilo zejména na čínském a indickém trhu, nicméně firma ohlásila také svoji globální expanzi a začne působit také na několika evropských trzích. To by jí mohlo v „bratrovražedném“ boji s Oppem, které v Evropě také už působí, ještě více pomoci.