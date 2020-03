5 nejlepších Apple Arcade her, které vás zabaví nejen při karanténě

Herní platforma Apple Arcade nabídne obrovské množství zábavy. K dispozici je více než stovka opravdu kvalitních her, které jsou zdarma, bez reklam, in-app nákupů a většinu si zahrajete i off-line.

Přístup do Arcade stojí 139 Kč měsíčně, ale první měsíc dostanete na vyzkoušení zdarma. Jestli se do hraní pustíte, níže uvedené tituly byste rozhodně neměli minout.

Hot Lava (App Store)

Je to běhačka, logická hra, arkáda a fitness aplikace v jednom. Apple na tuto hru hodně sázel už při představování služby a to zejména z toho důvodu, že je to přece jen něco jiného, než všechno ostatní, co jste kdy na mobilním telefonu hráli. Počítejte ale s tím, že si budete chvilku zvykat.

Princip je jednoduchý – musíte se se svou postavičkou dostat z bodu A do bodu B, aniž byste se dotkli země. Ta je totiž pokryta smrtelnou lávou, ve které se váš hrdina ihned rozpustí. Musíte k tomu tak využívat okolního prostředí, které obsahuje různé stupínky, výstupky, lana, bradla a další. Důležité je zde ale ovládání.

Oceanhorne 2 (App Store)

Hra nese podtitul Rytíři ztracené říše a odehrává se tisíce let před událostmi v prvním dílu, takže bez nutnosti jeho znalosti se zde můžete ihned pustit do hraní. Titul vás zavede na magickou cestu napříč rozlehlým světem Gaie, který je protknutý bohatou mytologií a různými tradicemi.

Protože se jedná o klasické RPG, počítejte s hledáním pokladů a lepší výbavy, stejně tak jako s četnými souboji. Ty probíhají v reálném čase a závisí v nich na vašem pohybu a mačkání tlačítka útoku. Trošku škoda, že oponenti jsou značně infantilní, takže se potkáte se zvláštními želvami, ale i kaktusy, kteří mají vzhled tak trochu jako pokémoni.

Punch Planet (App Store)

Je ideální, pokud potřebuje vybít trochu té agrese. Jedná se totiž o 2D bojovou hru odehrávající se ve vesmírných arénách, ve kterých navštívíte různě exotické planety. A i když je přítomno jen 6 charakterů, jsou naprosto odlišní – a to i díky možnosti převlékat je do různých kostýmu.

Počítejte s tím, že vám bude chvilku trvat dokonale každého z nich ovládnout. K tomu je přítomen i příběh, který musíte postupně rozplétat a kdyby náhodou, najdete zde různé herní režimy, takže vás titul jen tak bavit rozhodně nepřestane.

Super Mega Mini Party (App Store)

Je to především multiplayerová hra, ve které můžete soupeřit s hráči po celém světě, ale klidně i se svými přáteli nebo ostatně i rodinou, to však vždy maximálně ve čtyřech. Označení „hra“ zde ale není zcela přesné, protože se jedná rovnou o deset her, respektive miniher.

Každá je totálně rozdílná, s jiným ovládáním i grafikou. Jediné, co je spojuje, je tak vlastně jen zábava. Abyste uspěli, musíte dojet do cíle jako první, nasbírat co nejvíc bodů, vydržet co nejdéle, doletět co nejdále nebo své přátele jednoduše zneškodnit. A věřte, že se u toho budete opravdu bavit.

Jenny LeClue - Detectivu (App Store)

Je to vzrušující příběh plný tajemství, dobrodružství a tak trochu i dospívání. Děj se odehrává v ospalém městečku Arthurton, které není úplně tak nevinné, jak se může na první pohled zdát. Matka hlavní hrdinky je totiž obviněna z vraždy a Jenny se tak vydává na nečekanou cestu k nalezení pravdy.

Podíváte se zde na zapomenutý hřbitov, opuštěné doly, rozlehlá jezera, místní knihovny a samozřejmě na další a další zajímavá místa, kam vás samotné vyšetřování zavede. To vše ve vilce příjemném grafickém zpracování, avšak s trošku monotónním hudebním podkresem.