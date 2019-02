5 tipů, jak být offline. Děti stráví online i sedm hodin denně, řešení je na rodičích

Nic se nemá přehánět. A platí to i pro čas strávený online. Průzkumu EU Kids Online IV (v ČR jej zpracovávali vědci z Masarykovy univerzity v Brně) ukázal, že české děti stráví na internetu i třetinu dne. Až 22 % dětí je o víkendu online sedm a víc hodin denně. Průzkum se soustředil především na to, co děti na internetu dělají a s jakými riziky se mohou setkat. Zapojilo se do něj přes 2800 českých dětí a dospívajících ve věku 9 až 17 let.

Čísla, ke kterým vědci došli, jsou alarmující. „Takové chování není zdravé, děti by se měly věnovat i jiným aktivitám, například chodit ven, do kroužků, sportovat a podobně. Důvod, proč tráví tolik času online, může spočívat v tom, že stejnou míru aktivity na internetu pozorují u svých vrstevníků nebo i v rodině,“ myslí si psycholog Michal Hummel.

Je proto dobré nastavit sobě i dětem jasná pravidla pro používání internetu. Lidé by si měli určit, kolik času chtějí v online světě strávit a jak ho plánují využít. V případě, že jim nedaří vymezená pravidla dodržovat, je možné využít některý z tipů, jak čas strávený na internetu omezit: