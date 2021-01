5 užitečných novinek, které v roce 2021 zavede WhatsApp

Tady je pět nových funkcí, které připravuje WhatsApp. Jsou v různých stádiích vývoje, na některých se teprve pracuje, jiné už se testují na části veřejnosti, takže budou postupně uvolňované v průběhu roku 2021.

Jeden účet na více zařízeních

U Messengeru a dalších platforem běžné, ale pro WhatsApp platí, že můžete být přihlášení pouze na jednom zařízení (resp. k mobilu můžete přidat desktop). Nově půjde jeden účet provozovat na až čtyřech přístrojích, v nastavení bude seznam pro vzdálenou správu. Právě tohle je jedna z funkcí, která už se testuje na lidech, takže nasazení čekáme v nejbližších měsících.

Volání na počítači

Jedna z nejočekávanějších funkcí a další dluh vůči konkurenci. Z mobilů by se měly hlasové i video-hovory dostat také do aplikací pro web, Windows i Mac.

Ztlumení videa

V dnešní době to zní mírně absurdně, ale videa posílaná a přehrávaná na WhatsApp nelze ztlumit. Takže se na levé straně přehrávače objeví výmluvná ikonka reproduktoru, která ztlumí zvuk. Stejnou možnost dostane i obrazovka při odesílání videa.

Read later

Už dnes můžete u zvolených konverzací dočasně či navždy ztlumit zvuky, vypnout notifikace, nebo konverzaci archivovat. Read later na těchto funkcích staví a nabídne podrobnější možnosti nastavení.

Další účastník do probíhajícího hovoru

Zní to jako drobnost, ale jestli jste někdy museli ukončit původní a sestavit nový skupinový hovor jenom proto, abyste přidali dalšího účastníka, tak víte, že je to pěkná otrava.