5G musel na MWC ukázat úplně každý. Také Sony, i když jen jako prototyp za sklem

Kdo z mobilních výrobců na svých stáncích na MWC neprezentoval technologie 5G, snad jakoby ani neexistoval. A pokud někteří výrobci neměli hotová řešení, ukázali alespoň různá dema a prototyp. To je případ i japonského Sony, které přímo na stánku ukázalo prototyp 5G telefonu využívající milimetrové vlny (mmWave). Vžilo se pro něj pracovní označení „AG-1“.

Sony na MWC vystavovalo prototyp smartphonu podporující sítě 5G:

Prezentovaný smartphone byl zabalen v ochranném pouzdře, design zařízení se však zatím neřeší. Podle Sony se nejedná o reálný produkt, ale o testovací koncept, u něhož výrobce zkouší přesouvat antény na různá místa, na kterých měří úroveň příjmu 5G signálu. A to zejména ve spojitosti s postupným ztenčováním těla. Na stánku Sony jsme na displeji prototypu viděli rychlost stahování dat atakující hranici 2 000 Mbps.

Sony se nijak netajilo tím, že k testování používá čipset Snapdragon 855 s 5G modemem X50. Podle zákulisních informací by mohlo Sony dostat 5G do komerčně dostupných modelů již koncem letošního roku, představení 5G novinek by se tak mohlo odehrát na zářijovém veletrhu IFA v Berlíně.